Knæopereret Paul Pogba må droppe fodbold-VM

Det oplyser Pogbas agent, Rafaela Pimenta, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Efter de seneste dages lægeundersøgelser i Torino og Pittsburgh gør det ekstremt ondt at meddele, at Paul Pogba stadig har brug for tid til at komme sig oven på sin operation.

- Derfor vil Paul ikke være i stand til at vende tilbage til Juventus’ trup før VM og vil heller ikke kunne være med på det franske landshold i Qatar, siger Pimenta.

Pogba vendte i sommer tilbage til Juventus efter seks år i Manchester United. Men foreløbig har tilhængerne af den italienske storklub intet set til det hjemvendte topnavn.