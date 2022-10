De Bruynes frisparksperle sørgede for sejr uden Haaland

Kevin De Bruyne scorede et klassemål for Manchester City, og det var med til at gøre forskellen i kampen ude mod Leicester i Premier League.

Målet var det eneste i Citys 1-0-sejr lørdag eftermiddag. Resultatet bringer City op på en øjeblikkelig førsteplads med 29 point efter 12 kampe. Arsenal har et point mindre for en kamp færre.