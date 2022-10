Hvidovre holder Vejle under pres med sen sejr

Hvidovre IF holder Vejle Boldklub i kort snor i toppen af landets næstbedste fodboldrække.

Lørdag eftermiddag vandt klubben på hjemmebane med 3-2 over FC Fredericia. En sen scoring af Nicolai Clausen efter 88 minutter sørgede for, at Hvidovre fik fuld gevinst.

Sejren betyder, at Hvidovre mindsker springet op til Vejle på førstepladsen. I skrivende stund har Hvidovre på andenpladsen blot et point op.