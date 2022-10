Aston Villa erstatter Gerrard med Unai Emery

I Aston Villa overtager han et hold, der aktuelt ligger nummer 14 i tabellen.

Under vikaren Aaron Danks’ ledelse vandt Aston Villa søndag hele 4-0 over danskerklubben Brentford. Han kan se frem til endnu en kamp i spidsen for holdet, inden Emery tager over. Lørdag gæster holdets således Newcastle.