Brentford fik stryg af Aston Villa efter skrækstart

Det er blot tre dage siden, at Aston Villa fyrede Steven Gerrard som manager, hvilket betød, at assistenten Aaron Danks søndag havde ansvaret på hjemmeholdets bænk.

Brentford har 14 point og ligger nummer ti. Aston Villa er placeret på 14.-pladsen.

Mathias ”Zanka” Jørgensen, Mathias Jensen og Mads Roerslev Rasmussen startede inde for Brentford. Og den danske trio fik sammen med deres holdkammerater altså en mareridtsagtig start på opgøret.

Et minut og to sekunder var gået, da Aston Villa kom på 1-0, efter at Leon Bailey hamrede bolden ind kort efter et hjørnespark.