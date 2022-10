Karim Benzema snuppede titlen for næsen af Sadio Mané, der i sidste sæson spillede hos Liverpool og i denne sæson Bayern München. Kevin De Bruyne fra Manchester United kom ind på tredjepladsen.

Hos kvinderne vandt spanske Alexia Putellas prisen. Det er andet år i træk, at Barcelona-spilleren snupper den.

Karim Benzema brød igennem lydmuren hos den franske klub Lyon, hvor han gjorde det så godt, at han i 2009 blev solgt til Real Madrid.

Der har han været lige siden, og særligt efter Cristiano Ronaldos afsked med den spanske kongeklub i 2018, har Benzema strålet klarere end de fleste.

Men ikke alt har været fryd og gammen i løbet af angriberens karriere. For under et år siden blev han idømt et års betinget fængsel.