Rosenborg nægter æresport til Molde: De vil ydmyge os

I norsk fodbold er det kutyme, at den kommende modstander anerkender den nykårede mester med en æresport, men det kommer ikke til at ske, når Rosenborg på søndag møder Molde, der i weekenden sikrede mesterskabet.

Det oplyser Rosenborg på sin hjemmeside.

- En æresport er ment som en respektfuld handling for den nykårede ligavinder. Vi oplever, at Molde er mere optaget af at påføre Rosenborg ydmygelse end at få fortjent respekt.