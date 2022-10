Philip Billing-assist forlænger Bournemouths vilde stime

Bournemouth er med stimen kravlet op som nummer ni i Premier League med sine 13 point. Fulham er tier med 12 point.

Den danske landsholdsspiller var for anden uge i træk placeret i angrebet, og efter kun godt et minuts spil lagde Billing efter et kvikt bandespil op til Dominic Solankes 1-0-scoring fra tæt hold.

Midtbanespilleren Jefferson Lerma sparkede Bournemouth på 2-1 efter en halv time, efter at Issa Diop havde udlignet kort forinden, men colombianeren kom siden i uheldig fokus.

I starten af anden halvleg blev Lermas brydergreb på Aleksandar Mitrovic takseret til et straffespark, som den serbiske angriber selv omsatte til slutresultatet.