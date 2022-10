Robert Lewandowski redder Barcelonas liv i CL efter drama

Men Robert Lewandowski viste klassen og scorede to ufatteligt vigtige mål til både 2-2 og 3-3 inden for de sidste ti minutter. Dermed reddede han klubbens liv i Champions League.

Men der skal mere end held til at gå videre i den fineste fodboldturnering.

Barcelona er på tredjepladsen med tre point op til Inter med to kampe igen. Det betyder, at Barcelona i de to sidste runder skal have flere point end italienerne, som er bedst indbyrdes.

Bayern München topper gruppen med 12 point og er klar til ottendedelsfinalen.