Andreas Christensen udgår skadet i Barcelonas CL-nedtur

Havde Inter-spillerne haft bedre styr på offsidelinjen kunne holdet være kommet i front lidt tidligere i opgøret.

Første forhindrede offsidelinjen hjemmeholdet i at få et straffespark, og efter en halv time blev Joaquin Correas scoring annulleret, da linjevogteren korrekt vinkede ham offside.

Lige inden pausen lykkedes det at score et gyldigt mål, da tyrkeren Hakan Çalhanoglu lidt uden for straffesparksfeltets bue bankede bolden hårdt og fladt i mål.

Midt i anden halvleg troede Pedri så, at han havde udlignet for Barcelona efter en målmandsfejl, men ubevidst havde Ansu Fati hånd på bolden lige inden scoringen, som derfor blev annulleret.

Den ihærdige jagt på en udligning endte uforløst for Xavis mandskab, som nu har tabt to kampe i træk i gruppespillet.