I deres fravær blev der bl.a. givet plads til den 19-årige forsvarsduo Valdemar Lund Jensen og Elias Jelert samt den et år ældre midtbanespiller Marko Stamenic, der alle var med til at bidrage til holdets helstøbte indsats.

Stjernen brændte straffe

En sensation bliver ikke skabt uden den slags aktioner, som Kamil Grabara leverede efter 25 minutter. VAR blev atter taget i brug for at tjekke en situation med hånd på bolden, og så var der straffespark til gæsterne. Måske lurede minderne stadig om FCK-målmandens stærke præstation i Manchester. I hvert fald blev Riyad Mahrez hylet nok ud af den til levere et spark, som Kamil Grabara fik pareret. Jublen lød, som om danskerne var kommet foran.

Endnu vildere blev det et par minutter senere. Hakon Arnar Haraldsson blev nedlagt af Sergio Gomez. VAR blev konsulteret nok engang. Denne gang førte det til et rødt kort. Josep Guardiola lignede en mand, der genoplevede en skidt aften for 12 år siden.

Dengang mødte den daværende FC Barcelona-træner et af historiens stærkeste FCK-hold. Ståle Solbakken og co. spillede 1-1 mod de forsvarende Champions League-mestre.

Onsdag aften blev en lignende bedrift opnået efter en chancefattig anden halvleg, mens Manchester City mistede deres første point efter tre sejre i Champions League-gruppespillet og ikke fik scoret for første gang i 24 gældende kampe. Det var ikke underligt, at Guardiola så perpleks ud, mens FCK-tilskuerne og Jacob Neestrup kunne juble stolt over at have leveret et mindeværdigt resultat.