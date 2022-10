Arsenal nedlagde Tottenham i underholdende London-derby

Kampen var nu mere jævnbyrdig, men fra anden halvlegs start tog Arsenal teten igen.

Tottenham-målmand Hugo Lloris kunne ikke holde styr på et hårdt skud fra Bukayo Saka, og så var Gabriel Jesus på pletten. Brasilianeren skovlede bolden over målstregen til 2-1 efter kun cirka tre minutter.

Trods den store fejl af Lloris var scoringen ikke ufortjent. Arsenal dominerede spillet i anden halvleg. Tottenham fik det ikke nemmere af, at Emerson Royal efter et kvarter blev udvist med direkte rødt kort for en grov tackling.

Lidt efter blev ondt værre for Pierre-Emile Højbjerg og co. Her scorede Granit Xhaka til 3-1. Schweizeren fik bolden på kanten af feltet, tog et træk og sparkede den tørt ind.