Danske U21-talenter misser EM efter straffegyser

Kroatiens nummer ti, Luka Sucic, spillede en stor rolle for gæsterne. Midtbanespilleren var involveret i meget af det kroatiske spil, og ofte når gæsterne var farlige, var han en del af det.

Gæsterne fik ikke skabt de store chancer, med små ti minutter igen kom reduceringen, da indskiftede Igor Matanovic bragte balance i det samlede regnskab.

Danmark lignede op til scoringen et mandskab, der manglede en spiller centralt i banen, der tog noget ansvar og fik skabt noget ro.

I slutminutterne af den ordinære tid var Mathias Kvistgaarden tæt på at heade Danmark til EM efter et frispark. Forsøget gik dog over mål, og dermed sluttede opgøret 2-1 i ordinær tid.

Da kroaterne vandt med de samme cifre i den første playoffkamp, skulle de to hold ud i forlænget spilletid. Den bar i høj grad af, at det var to trætte mandskaber.

Brøndby-målmand Mads Hermansen viste endnu engang klassen, som han også havde gjort tidligere i opgøret, da han flere gange leverede vigtige redninger.

Ingen af de to hold lykkedes med at score det kvalificerende mål i den forlænget spilletid, og derfor skulle det hele afgøres fra straffesparkspletten.

Her viste Kroatien sig altså som det skarpeste mandskab.

Dermed skuffede det danske mandskab og lykkedes ikke med at kvalificere sig til U21 EM-slutrunden næste sommer, der afvikles i Rumænien og Georgien. Det er første gang siden 2013, at EM afvikles uden dansk deltagelse.

16 nationer skal kæmpe om europamesterskabet, og lodtrækningen finder sted den 18. oktober.