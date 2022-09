Italien knuste ungareres drøm om gruppesejr

Det flød med følelser, da Ungarn mandag aften måtte se sig slået 2-0 af Italien i den afgørende kamp om førstepladsen i Nations Leagues gruppe 3.

Den store ungarske stjerne og anfører Ádám Szalai tudbrølede under nationalmelodien, efter at han for sidste gang havde ført nationens fodboldstolthed ind på grønsværen i heksekedlen Puskas Arena.