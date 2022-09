Blot 2000 VM-billetter er solgt til danske fans

- Hvis vi kvalificerer os til EM 2024 i Tyskland, forventer jeg helt sikkert, vi igen vil distribuere billetter til danske fans. Vi har i det her tilfælde et ønske om at tage afstand fra Qatar, fordi det ikke er et sted, vi kan forene os med, siger Jakob Jensen.

Danmark skal i gruppe D møde Tunesien 22. november, Frankrig 26. november og Australien 30. november.

Det danske hold skal spille på tre forskellige stadioner, der alle har kapacitet på mellem 40.000 og 45.000 tilskuere.

VM spilles fra 20. november til 18. december.