Nadia Nadim har ødelagt sit korsbånd igen

- Men jeg har stået over for udfordringer og hårde tider, siden jeg var et barn, så man kan måske sige, at jeg er ekspert i at overkomme dem.

- Jeg blev født som en kriger, og jeg ved, at intet kan knække mig. Jeg ved også, at det kunne være værre.

Det fremgår ikke, om Nadia Nadim skal på operationsbordet. Hendes klub har endnu ikke meldt noget ud om skaden.

Da hun senest sad ude med en korsbåndsskade, gik der omtrent ni måneder, før hun fik comeback.

Nadia Nadim nåede i sommer blot at spille få kampe efter sit comeback, før landstræner Lars Søndergaard udtog hende til EM.