Italien degraderede kriseramte England i Nations League

En smuk scoring af den 22-årige Napoli-angriber, som dermed gav det italienske hold en fin skalp midt i et generationsskifte.

For England og landstræner Gareth Southgate er der meget at arbejde på i de kommende to måneder før VM. Holdet har dog mulighed for en lille opmuntring mod Tyskland på Wembley på mandag.

Det bliver en kamp uden noget særligt på spil, og også tyskerne kommer til London med en skuffelse i baghovedet.

På hjemmebane i Leipzig led Hansi Flicks mandskab et noget overraskende nederlag til Ungarn, der fortsætter med at overraske.

34-årige Ádám Szalai med en lang fortid i Bundesligaen blev matchvinder efter 17 minutter, da han tog fusen på hele den tyske defensiv.

Et hjørnespark fra Dominik Szoboszlai havnede ved forreste stolpe, og her satte Szalai fikst hælen på bolden, så den boblede i mål bag en forfjamsket Marc-Andre ter Stegen til kampens eneste scoring.