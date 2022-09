HB Køge spillede lige op med italiensk mesterhold

Efter pausen så HB Køge mere til bolden, og det blev en mere jævnbyrdig affære.

Midtbanespilleren Sofie Junge blev skiftet ind for Juventus efter lidt over en time, men var ikke i stand til at ændret på det uafgjorte resultat.

På forhånd havde Sofie Junge kaldt det en fiasko, hvis Juventus tabte til HB Køge og røg ud af Champions League.

Forsvarsspilleren Matilde Lundorf, som også er en del af Juventus-truppen, kom ikke på banen mod HB Køge.

Det uafgjorte resultat holder spændingen i live inden returkampen om en uges tid i Italien.