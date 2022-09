FCK har fyret Jess Thorup efter sløje resultater

Af de første ti kampe er seks blevet tabt, hvilket er langt fra det niveau, klubben normalt præsterer på.

Thorup kom til FCK i november 2020 og nåede at stå i spidsen for holdet i 88 kampe. Det blev også til et dansk mesterskab i sidste sæson.

I stedet for en midlertidig løsning har FCK valgt at forfremme assistenttræner Jacob Neestrup og give ham en aftale helt frem til sommeren 2026.