FCK-boss kræver angreb på fanbusser undersøgt grundigt

Begge fodboldklubbers fans var på vej mod Sjælland. Men Storebæltsbroen var søndag aften midlertidigt lukket.

Ifølge FCK holdt alle busser med FCK-fans på rastepladsen for at lade de busser med Brøndby-fans, man allerede havde passeret på motorvejen, køre udenom. Det var for at undgå en mulig konfrontation.

Politiet har registreret navnene på de tilstedeværende. Politiet fik efterfølgende stoppet dem ved afkørslen ved Knudshoved - lige før Storebæltsbroen. Politiet har ikke anholdt eller sigtet nogen.

- Vi er klar til at drøfte nye værktøjer og andre løsninger med både klubber, fans og myndigheder, så vi kan forhindre vold og overfald i forbindelse med fodboldkampe.

- Det er ikke en nem opgave, men det er en nødvendig opgave, for vi skal én gang for alle have stoppet overfald og overgreb på helt tilfældige fodboldfans, siger Jacob Lauesen.