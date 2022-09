Pogbas bror er blevet sigtet i afpresningssag

Kilder tæt på Pogba-familien siger, at Paul Pogba er blevet afkrævet store pengesummer, hvis han vil undgå, at angiveligt kompromitterende videoer bliver spredt.

Paul Pogba har fortalt efterforskerne, at dem der afpresser ham, vil diskreditere ham ved at påstå, at han har bedt en såkaldt marabout, som er en muslimsk religiøs leder, om at kaste en forbandelse over Paris Saint-German-stjernen Kylian Mbappe.

Det afviser Paul Pogba at have gjort.

Efterforskningen af sagen startede 2. september. Adskillige personer - herunder Pogbas mor - er allerede blevet afhørt i sagen.

Den franske landsholdsspiller plejer i øjeblikket en knæskade og har ikke været på banen i denne sæson.