Tottenham slog Leicester med tenniscifre trods chokstart

Hvis alle fodboldkampe var lige så underholdende som lørdagens Premier League-møde mellem Tottenham og Leicester, ville der oftere være udsolgt på alverdens stadioner.

Særligt de første 45 minutter var så rig på højdepunkter, at man næsten blev forpustet som tilskuer.

Da alle 90 minutter var spillet, stod Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg som vinder med 6-2. Blandt andet på et hattrick af Son Heung-min på under et kvarter.