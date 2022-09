Pogbas bror er varetægtsfængslet i afpresningssag

Mathias Pogba er sammen med tre andre personer varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker anklager om afpresning af hans yngre bror, fodboldstjernen Paul Pogba.

Ifølge nyhedsbureauet AFP meldte Mathias Pogba sig selv onsdag eftermiddag og har siden været i politiets varetægt.

Paul Pogba, der før denne sæson vendte tilbage til Juventus, beskylder en bande for at forsøge at afpresse ham for et millionbeløb.