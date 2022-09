FCK-boss freder Thorup - men forlanger hurtig forbedring

En del af den kritik, der har ramt FCK, handler om, at det er svært at genkende en klar spillestil. Peter Christiansen medgiver, at han vil se et mere klart udtryk på banen.

- Jeg vil se en genkendelighed i den måde, vi spiller på. Jeg vil se, at der er en forståelse for, at vi er i en situation, hvor ærmerne skal smøges op, og man må lægge al personlig interesse til side og kæmpe for den trøje og klub, man repræsenterer, siger han.

Han fortæller, at alle i klubben har et ansvar for den nuværende situation. Det gælder i høj grad også spillerne.

- Der er nogen, der skal steppe gevaldigt op. Det er svært for træneren at aflevere bolden eller vinde en hovedstødsduel, der fører til mål. Det er som gruppe, at vi er nødt til at se indad, siger Peter Christiansen.