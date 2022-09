Tysk ejer vil afværge Jammerbugt-konkurs i landsretten

Mediet har også været i kontrakt med Klaus-Dieter Müller, som ikke ønsker at kommentere sagen.

Mens den tyske ejer altså ikke opgiver sin klub uden kamp, så har Allan Reese svært ved at forestille sig, at Müller får held til at afværge konkursen i landsretten.

- Det kommer til at koste mange millioner at køre videre, og for hver dag bliver det dyrere. Chancen for, at det kan lade sig gøre, er tæt på nul, siger Reese til nordjyske.dk.

Skifterettens konkursdom betød, at Jammerbugt blev suspenderet i denne sæsons 2. division og vil blive tvangsnedrykket, såfremt klubben ikke reddes fra konkurs.