Højlund fejrede startdebut med scoring for Atalanta

Dermed er han øjeblikkeligt begyndt at betale af på de angiveligt 125 millioner kroner, som Atalanta betalte Sturm Graz for at få fingrene i teenageren.

Med sejren hopper Atalanta op på førstepladsen i Serie A. Holdet har hentet 13 point af 15 mulige. Det er to mere end mestrene fra AC Milan og Napoli. Monza ligger sidst uden point efter fem kampe.

Både Højlund og holdkammeraterne leverede ellers en noget sløj indsats i første halvleg mod oprykkerklubben, som gav Christian Gytkjær de sidste fire minutter på banen.