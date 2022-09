HB Køge tog alle tre point mod Vejle i overtiden

Vejle havde efterfølgende et par fine muligheder for at bringe sig foran lige efter HB Køges udligning, men skarpheden manglede for topholdet.

Dybt inde i dommerens tillægstid dukkede HB Køges nye angriber Yousef Salech op ud af ingenting. HB Køge-debutanten opfangede en lang bold, som han ragede til sig.

Salech holdt Vejle-forsvarerne væk, inden han sparkede den flot ind uden for feltet og sikrede dermed sit mandskab en tiltrængt sejr.

Vejle topper fortsat landets næstbedste række med 21 point i otte kampe. HB Køge indtager syvendepladsen med ti point.