For anden gang i sæsonen måtte Manchester City nøjes med et enkelt point til Premier League-tabellen, da Aston Villa på et enkelt magisk øjeblik ødelagde Erling Haalands kurs mod ny matchvinderrolle.

Vurderet på spil og chancer burde Manchester City have vundet klart, men et drømmehug fra Leon Bailey sørgede for 1-1 og en stor skuffelse for mestrene.