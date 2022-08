Premier League-klub har fyret træner efter historisk ydmygelse

- Det er den tilgang, der har givet klubben så meget succes i den nyere historie, og den vil vi ikke afvige fra. Vores søgning efter en ny cheftræner begynder med det samme, forklarer han.

Det er anden gang, at Parker må forlade en klub efter en oprykning som træner. Efter at have sikret Fulham adgang til Premier League i 2020 forlod han året efter klubben efter gensidig aftale. På det tidspunkt var klubben rykket ned igen.

Kampprogrammet har heller ikke gjort det nemmere for Bournemouth at få en god start på sæsonen. Holdet har foruden nederlaget til Liverpool tabt til Manchester City og Arsenal, mens det er blevet til sejr over Aston Villa.

Bournemouth er efter fire spillerunder på 17.-pladsen i Premier League.