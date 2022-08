Neymar reddede Paris Saint-Germain i sjældent pointtab

Forinden havde den tyske angriber Kevin Volland braget Monaco foran efter 20 minutters spil, da udeholdet slog kontra efter en pasningsfejl på midten af banen.

Monaco var i det hele taget ganske godt med i den forholdsvis lige og meget underholdende kamp, som efterlader PSG på førstepladsen i Ligue 1, hvor holdet ligesom Marseille og Lens har ti point.

Med til historien hører dog også, at PSG havde de største chancer ud over de to scoringer.

Lige før pausen svingede Lionel Messi venstreskøjten og bragede et forsøg på den ene stolpe, mens Kylian Mbappe sendte riposten på den anden stolpe, mens Monacos defensive spillere agerede tilskuere.