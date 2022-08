Miraklet udeblev: West Ham smed Viborg ud af Europa

Selv om resultatet langt fra gik Viborgs vej, kan holdet fra domkirkebyen være stolt over, at der i store perioder over de to opgør blev spillet lige op med et hold fra den bedste engelske række.

West Ham viste dog den fornødne klasseforskel og skarphed, når det gjaldt, og det var derfor fuldt fortjent, at briterne vandt torsdag.

Efter en livlig begyndelse med højt tempo og muligheder i begge ender, overtog gæsterne kampens momentum.

Halvvejs inde i første halvleg resulterede det i et mål, da West Hams angriber Gianluca Scamacca fik sidste fod på et indlæg.