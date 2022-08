Officielt: Ankersen bliver historisk klubpræsident

Selskabet Sport Republic med de to danske frontfigurer ejer i forvejen Premier League-klubben Southampton. Den serbiske rigmand Dragan Solak er også en del af Sport Republic.

Rasmus Ankersen var tidligere direktør i Premier League-klubben Brentford samt bestyrelsesformand i FC Midtjylland. De to klubber har samme ejer.

Han forlod dog begge poster i slutningen af sidste år, da han trådte ind i Sport Republic.

- Idéen er, at vi skal være en ”multiple club group”, så vi skal ud at opkøbe et par klubber mere inden for de næste seks måneder. Så må vi se, hvornår vi er fuldt udbygget som gruppe, sagde Ankersen i februar til Herning Folkeblad.