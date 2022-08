Spillerforeningen begærer fodboldklubben Jammerbugt konkurs

- Men vi står også med rigtig store summer til spillere, som overhovedet ikke har fået løn siden januar, og vi har også en spiller, som overhovedet ikke har fået en krone i løn, siger Allan Reese til P4 Nordjylland.

Det skyldes, at klubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, ikke har udbetalt løn til en række af holdets spillere. Det drejer sig om flere hundredtusinder kroner.

Det er særligt behandlingen af to spillere, som har fået Spillerforeningen til at handle.

- Vi havde indgået et forlig med Klaus om, at de to spillere skulle have været betalt i slutningen af juni. Det er ikke sket. Vi har været i dialog med Klaus, og måske kommer pengene, måske ikke.