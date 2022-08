FC København-selskab opjusterer med hjælp fra badeland

Det sker samtidig med, at omsætningen forventes at blive hævet fra 925-975 millioner kroner til 1025-1075 millioner kroner.

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Opjusteringen hæfter sig primært til Lalandia og ikke fodboldholdet.

- Ændringen foretages med baggrund i de realiserede resultater for de første seks måneder af 2022, herunder som følge af flere gæster i Lalandia, samt forventningerne til den resterende del af året, skriver selskabet.

Forventningerne er baseret på, at FCK kvalificerer sig til gruppespillet i Europa League. Den del kan fodboldholdet i princippet sætte flueben ud for, men FCK står med muligheden for at kvalificere sig til en endnu mere lukrativ turnering.