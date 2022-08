Barcelona har registreret Christensen dagen før sæsonåbner

Barcelona-kvartetten kom alle til klubben tidligere på sommeren, men på grund af Barcelonas økonomiske vanskeligheder har man altså ikke kunne registrere dem i La Ligas system før nu.

Klubben har set sig nødsaget til at sælge 49 procent af medievirksomheden Barca Studios, som står for klubbens sociale medier og tv-kanal, Barca TV.

Derudover har man solgt 25 procent af klubbens tv-rettigheder i den hjemlige La Liga for de næste 25 år til Sixth Street, et globalt investeringsfirma. Her kan klubben potentielt gå glip af store millionbeløb, da værdien af disse i fremtiden er svær at spå om.