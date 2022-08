AaB-træner Lars Friis forsøgte at vride de sidste dråber energi ud af spillerne i de sidste minutter.

»Come on, boys,« skreg han fra sidelinjen.

Det var kun i de sidste minutter af opgøret mod FC Nordsjælland, at hjemmeholdet formåede at lægge et tungt tryk på gæsterne med hjælp fra tribunen.