Tilbage i 2016 var Schmeichel med til at føre Leicester frem til et sensationelt engelsk mesterskab. I 2021 vandt holdet FA Cuppen.

Kasper Schmeichel mener, at hans fornemmeste opgave i Nice er at skabe ro og stabilitet på det sydfranske hold.

- Det er ikke mig, der skal stå i overskrifterne. Der er mange store spillere her. Nogle af dem er meget større end mig.

- Mit vigtigste job er at være stabil. Det er ikke at skabe et show, men at skabe et fundament, så de topspillere, vi har ude på banen, kan vinde kampene for os, siger Schmeichel.

En af disse spillere er angriberen og landsmanden Kasper Dolberg, der har spillet tre år i Nice.

I sidste sæson blev Dolberg offentligt kritiseret af Nices daværende træner, Christophe Galtier, for sin manglende attitude.