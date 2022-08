Ti minutter før pausen blev det understreget, hvor store vanskeligheder FCM var i, da ellers rutinerede Erik Sviatchenko på egen banehalvdel headede bolden direkte hen til en modstander, så Goncalo Ramos var tæt på et hattrick.

3-0-scoringen kom alligevel få minutter senere, da FCM-forsvaret blundede ved et hjørnespark.

Hjørnesparket blev sendt diagonalt tilbage til en helt umarkeret Enzo Fernandez, der via en FCM-afretning hamrede bolden i mål til 3-0.

Benfica lignede et hold, der gik efter at score mindst tre mål mere, da holdene kom ud til anden halvleg, og hjemmeholdet havde to gode muligheder inden for de første fem minutter uden at score.

Kort før kampuret rundede en time, hamrede David Neres bolden på overliggeren, da Benfica var lynhurtige på en kontra, og minuttet efter gik det galt for FCM igen.