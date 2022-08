Thorup ærgrer sig: Vi fik den hårdeste CL-lodtrækning

- Vi kender selvfølgelig især til Andreas Cornelius, og det er specielt for både ham og os, at vi nu igen skal op mod hinanden. Men det ser vi frem til, og nu begynder vi at arbejde mere detaljeret med analysen af dem, og så glæder vi os til kampene, siger Jess Thorup.

Trabzonspor har tidligere mødte B1903 i europæisk fodbold. Det var således tilfældet med dobbeltopgør i både 1977 og 1991 - i begge tilfælde med det danske hold som samlet vinder.