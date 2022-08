FCM-anfører: Alt skal flaske sig mod Benfica

Benfica viste samtidig et højt niveau i Champions League, hvor holdet røg ud til Liverpool i kvartfinalen.

At FC Midtjylland for nylig har stiftet bekendtskab med et portugisisk tophold, kan blive en hjælp, mener Sviatchenko.

- Det er en erindring, som ikke ligger så langt væk. Det var et sindssygt godt hold. Selv om jeg egentlig følte, vi spillede en okay kamp dernede, blev vi ramt af en lille smule modgang, da de fik scoret på nogle tidspunkter, der ikke var så gode for os, siger han om nederlaget på 1-3.

- På hjemmebane var vi rigtigt dygtige og leverede en super præstation mod Braga, som jo trods alt er et niveau under Benfica, forklarer han om 3-2-sejren.

FC Midtjylland er fløjet til Lissabon med en ordentlig portion selvtillid i kufferten. Efter fyringen af Bo Henriksen vandt holdet fredag 5-1 ude over OB, og anføreren så den bedst mulige reaktion fra medspillerne.