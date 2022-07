Malmö siger farvel til træneren efter europæisk fiasko

Det var for meget af det gode for ledelsen, som nu har afbrudt samarbejdet med serbiske Milos Milojevic. På klubbens hjemmeside oplyser parterne, at de er enige om at skilles.

- Milos er en dygtig træner, og han har hver dag sat klubben i første række. Selv når vi har diskuteret og er kommet frem til beslutningen om at skilles, siger formand Anders Pålson.

Det betyder, at fire danske spillere skal have ny træner. Jonas Knudsen, Anders Christiansen, Lasse Nielsen og Søren Rieks tørner alle ud for klubben.