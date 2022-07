FCK-keeper misser seks til otte uger med ansigtsskade

FC København må undvære sin førstemålmand i en længere periode.

Mandag skriver FCK på sin hjemmeside, at Kamil Grabara skal opereres for de skader i sit ansigt, han søndag pådrog sig i en kamp mod AaB i Superligaen. Derfor forventes polakken at være ude i seks til otte uger.

- Sammenstødet medførte nogle brud i Grabaras ansigt, der kræver et indgreb. Han skal bagefter gennem en periode, hvor han heler efter operationen, inden han kan genoptage træningen, skriver FCK.