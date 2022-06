Lukaku ser frem til Inter-retur efter ankomst i Milano

Der var derfor massive forventninger til angriberen, som til Chelseas skuffelse aldrig blev indfriet.

Sæsonen startede ellers godt.

Efter at have scoret fire mål i sæsonens fire første kampe for Chelsea var træner Thomas Tuchel ude med de store gloser og kaldte Lukaku for spilleren, Chelsea manglede.

Der skulle dog gå flere måneder, før Lukaku scorede sit næste mål for Chelsea.

Undervejs blev han ramt af en skade og måtte kort efter sin tilbagevenden gå i selvisolation med corona.

Angriberen, der havde svært ved at finde formen, blev ofte fravalgt til fordel for det tyske talent Kai Havertz.

I mellemtiden gav Lukaku i et interview med Sky Sports Italia udtryk for et ønske om at vende tilbage til Inter til stor frustration for Chelseas ledelse og fans.