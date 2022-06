Paris SG-ejer går fri i Fifas bestikkelsessag

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der var tale en om en ankesag anlagt af statsanklageren i Schweiz, da Al-Khelaifi også i første instans blev frikendt.

Sagen handlede om, at Al-Khelaifi under et møde tilbage i 2013 ville bestikke den tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke til at sikre, at rettighederne for VM i 2026 og 2030 endte på hænderne af beIN Media.

Ifølge anklageren skulle PSG-ejeren have lovet Valcke at købe en villa på Sardinien til 37 millioner kroner, som to år efter skulle overdrages til Valcke under bestemte forudsætninger.