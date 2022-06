Miami og Mexico City er blandt 16 værtsbyer for VM i 2026

VM i 2026 bliver derudover det første fodbold-VM, der bliver afholdt af tre lande i fællesskab.

Cincinnati, Denver, Edmonton, Nashville, Orlando og Washington D.C./Baltimore havde også håbet at skulle være værtsbyer, men blev ikke valgt.

- Vi er meget taknemmelige ikke kun for de 16 byer, der blev udvalgt, men også over for de andre seks. Dem ser vi frem til fortsat at engagere os i og udforske muligheder for at byde fans og deltagende hold velkommen, udtaler Gianni Infantino.

Fifa-præsidenten tilføjer, at det utvivlsomt vil have en stor indvirkning på hele regionen og det bredere fodboldsamfund, at VM i 2026 bliver afholdt på tværs af tre lande.