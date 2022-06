Jonas Wind fik sendt et signal: Hjulmand kan regne med mig

Landsholdsangriberen Jonas Wind er glad for, at han mandag aften fik vist sig fra sin bedste side, da Danmark vandt 2-0 over Østrig i Nations League.

Wind lavede Danmarks første mål og lagde op til det andet. Det var et godt signal at sende, efter at han på det seneste har stået bag Kasper Dolberg, Andreas Cornelius og Yussuf Poulsen i angrebskøen på landsholdet.