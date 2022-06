La Liga har klaget over Citys Haaland-handel

Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Madrid fik mange en lang næse, da det i maj kom frem, at Kylian Mbappe havde valgt at blive i PSG. På rygtebørsen forlød det nemlig, at den franske superstjerne, hvis kontrakt med PSG stod til at udløbe denne sommer, ville fortsætte karrieren i Real Madrid.

Men sådan endte det altså ikke, efter at Mbappe satte sin underskrift på en ny kontrakt med den franske hovedstadsklub, der angiveligt kommer til at betale ham mellem 40 og 50 millioner euro (cirka 300-370 millioner kroner) om året i løn.