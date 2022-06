Benfica er nået til enighed med Liverpool om stor handel

Benfica tilføjer dog, at Nunez endnu mangler at skrive under på kontrakten med Liverpool, og den engelske storklub har da heller ikke selv offentliggjort handlen på sine medier.

22-årige Nunez kom til Benfica fra spanske Almería i 2020. Ifølge transfermarkt har han i Benfica scoret 47 mål i 84 kampe.

I den forgangne sæson blev han topscorer i den portugisiske liga med 26 mål.

Han gjorde indtryk på Liverpool fra nærmeste hold, da han scorede i begge de to holds møder i sæsonens Champions League-kvartfinaler.