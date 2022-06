Uefa samler informationer om manglende strøm og banehul

Det skyldtes et strømnedbrud, som betød, at Ernst Happel Stadion i Wien var mørklagt i en længere periode og derfor ikke egnet til at spille fodbold på.

Kritikken af vilkårene fik endnu et lag efter kampen, da det kom frem, at der midt på den østrigske grønsvær var et stort hul.

Billeder viste spillere stikke deres ben et godt stykke ned i hullet, som blev kritiseret i skarpe vendinger af blandt andre landstræner Kasper Hjulmand og angriber Andreas Skov Olsen.

- Uefa arbejder tæt sammen med Østrigs Fodboldforbund i forhold til problemerne med strømforsyning og hullet i banen for at indsamle de nødvendige informationer.