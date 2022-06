Tottenham-spiller udsat for røveri og skuddrama

Ifølge flere medier var der i alt tale om 29 skud.

Tyven blev såret og er nu på hospitalet, skriver dpa.

På det sociale medie Instagram har Emerson Royal publiceret et billede af ham selv og betjenten.

- Jeg er evigt taknemmelig for dig, du er en stor del af grunden til, at jeg står her i dag. Tak tak tak, skriver Royal i en historie på sin Instagram-profil.

Emerson Royal, der har spillet 27 A-landskampe for Brasilien, skiftede til Tottenham i 2021. Forinden havde han været på kontrakt hos FC Barcelona, der lejede ham ud til Real Betis i to sæsoner.